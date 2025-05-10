Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi

1'inci Lig'in 38'inci ve son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başkent ekibi puanını 68 yaptı ve 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü. Gençlerbirliği taraftarı, deplasman dönüşü takımlarını Esenboğa Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşıladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, Süper Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarla beraber yaşadı. Gençlerbirliği, Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2'nci takım oldu. Öte yandan başkent ekibinde yarın şampiyonluk kutlaması için bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor