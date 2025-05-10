Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tebrik etti.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği'ni tebrik ediyor, çıktıkları yeni yolda başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA