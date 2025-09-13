Haberler

Gençlerbirliği: "Sportif Direktörümüz Ali Ekber Düzgün'ün yürüttüğü 2025-2026 sezonu kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan kararların idari, sportif ve finansal yönden hatalı bulunması sebebiyle istifası kabul edilmiştir.

Gençlerbirliği : "Sportif Direktörümüz Ali Ekber Düzgün'ün yürüttüğü 2025-2026 sezonu kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan kararların idari, sportif ve finansal yönden hatalı bulunması sebebiyle istifası kabul edilmiştir." - ANKARA

