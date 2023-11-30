Gençlerbirliği Spor Lisesi Resmi Açıldı

AKADEMİK eğitimini tamamlamış sporcular yetiştirmek için kurulan Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin resmi açılışı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye'de sporla ilgili en büyük eleştirilerden birisi; 'Ya sportif başarı ya da akademik eğitim.' Çocukları ikisinden birini tercih etme ikilemiyle karşı karşıya bırakıyoruz. Bu aslında çocuklarımızı bu ikilemden de kurtaracak çok yararlı bir proje' dedi.

Gençlerbirliği Spor Lisesi, resmi törenle açıldı

AKADEMİK eğitimini tamamlamış sporcular yetiştirmek için kurulan Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin resmi açılışı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'de sporla ilgili en büyük eleştirilerden birisi; 'Ya sportif başarı ya da akademik eğitim.' Çocukları ikisinden birini tercih etme ikilemiyle karşı karşıya bırakıyoruz. Bu aslında çocuklarımızı bu ikilemden de kurtaracak çok yararlı bir proje" dedi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı. Tören kapsamında, bu eğitim öğretim yılında 25 öğrenci ile eğitime başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi'ne ilişkin, Bakan Tekin ile Gençlerbirliği Başkanı Aktaş arasında iş birliği protokolü imzalandı.

'ÇOCUKLARI İKİLEMDEN KURTARACAK'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, imzalanan protokolün 'proje okul' kapsamında olduğunu söyledi. Sporun yanı sıra güzel sanatlar liselerini de tematik hale getireceklerini belirten Tekin, "Ben bu projenin çok yararlı bir proje olduğuna inanıyorum. Kendi içinde çok dinamik, futbolu, sektörü sürekli takip edecek bir proje. Türkiye'de sporla ilgili olarak kamuoyundaki en büyük eleştirilerden birisi; 'Ya sportif başarı ya da akademik eğitim.' Çocukları ikisinden birini tercih etme ikilemiyle karşı karşıya bırakıyoruz. Bu aslında çocuklarımızı bu ikilemden de kurtaracak çok yararlı bir proje. Bundan sonra hem sportif anlamda yetenekleri keşfedilmiş, keşfedilen yeteneklerine göre o doğrultuda eğitim verilmiş, hem de akademik eğitimi aksatılmamış, futbol ya da sporun herhangi bir alanında Türkiye kamuoyuna mal olduktan sonra gençlere rol model olacak, iyi eğitimli bireyler yetiştirmek ana hedefimiz" ifadelerini kullandı.

'YENİ ARDA GÜLERLERİN YETİŞECEĞİNE İNANIYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği ile geçmişten kalan hatıraları olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği 100 yıllık bir çınar. Türk sporuna, Türk futboluna büyük hizmetler yapmış çok önemli bir kulüp. Böylesine güzel bir fikrin Milli Eğitim Bakanlığı ile oluşturulması son derece önemli. Tematik liselerin katkı vereceğini düşünüyoruz. Sporda bir tartışma var, çocuklar okul ve spor arasında bir süreçte kalıyorlar. Bu süreçte de özellikle liselerin önemli rol oynayacağına, burada önemli sporcular yetişeceğine inanıyoruz. İlhan Cavcav'ın yurt dışından getirdiği sporcularla Türkiye'de önemli başarılar aldığını, altyapıdan yetişen sporcuların büyük kulüplere transfer olduğunu biliyorum. Geremi, buradan Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler'in de Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye gitmesi, oradan da Real Madrid'e gitmesi çok önemli. Yeni sporcuların, yeni Arda Gülerlerin buradan yetişeceğine inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile biz de bu süreçte ortak olarak yer alıyoruz. Bu 100 yıllık çınarın, Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum. Yeniden Süper Lig'e dönecek. Bu spor lisesi yaklaşımı çok önemli, biz de destekliyoruz" diye konuştu.Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş da kulübün bir futbol fabrikası olduğunu ifade ederek, "Gençlerbirliği, yetiştirdiği yüzlerce futbolcu ile Milli Takım'a ve Türk futboluna sayısız futbolcu kazandırmıştır. Her zaman ilkleri yapan Gençlerbirliği Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında sürekli değişen, modern futbolun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademik, kültürel, sosyal, teknoloji alanında en yüksek seviyede sporcu yetiştirme hedefine bir yenisini daha ekledik. Türkiye'de ilk futbol temalı okulu açıyoruz" dedi.İmzaların atılmasının ardından Akdaş, Tekin ve Bak'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 06 numaralı forma hediye etti. Ardından Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin açılış kurdelesi kesildi.