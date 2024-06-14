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Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin ilk öğrencileri karnelerini aldı

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Gençlerbirliği Spor Lisesi'nde eğitim gören ilk öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Müdür Seçkin Topçu, başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

Gençlerbirliği Spor Lisesi'nin ilk öğrencileri karnelerini aldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim hayatına geçen yıl 25 öğrenciyle başlayan Gençlerbirliği Spor Lisesi'nde karne heyecanı yaşandı.

Lisenin ilk öğrencileri, öğretmen ve kulüp yöneticilerinden karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Gençlerbirliği Spor Lisesi Müdürü Seçkin Topçu, hem eğitim hem de spor anlamında çok verimli bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Topçu, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Öte yandan, Gençlerbirliği Spor Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı. Başvurular, 27 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA / Spor

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