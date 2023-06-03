Gençlerbirliği Spor Kulübü, Beştepe'de Spor Lisesi Açıyor

Gençlerbirliği Spor Kulübü, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete almayı planladığı "Gençlerbirliği Spor Lisesi" için çalışmalarda sona geldi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri içerisinde eğitim vermeye başlayacak spor lisesiyle ilgili olarak Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kenan Memiş açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın büyük katkılarıyla Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri içerisinde açılacak olan spor lisesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Memiş, "MEB'le ortak bir protokol imzaladık ve birlikte hareket ediyoruz. Bina tahsisini ve rutin giderleri kulüp olarak biz karşılarken MEB de bize, öğretmen görevlendirmesi ve öğrencilerimizin eğitiminde kullanılacak olan teknik donanım desteği sağlayacak. Ortak paydada birleştik ve bir eğitim çatısı altında çocuklarımızı yetiştirmeye çalışacağız. İlk yıl 30 öğrenciyle eğitim öğretim dönemine başlayacağız ve her yıl öğrenci sayımız yeni açılacak olan dersliklerle 30'ar artarak devam edecek. Müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz MEB tarafından görevlendirilecek ve müfredatımız da yine tamamen MEB tarafından belirlenecek" dedi.

"LİSEYLE BİRLİKTE YENİ ANTRENMAN SAHASI GELİYOR"

MEB'le yapılan protokole göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri yanında bulunan Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önündeki boş arazinin kullanım hakkının Gençlerbirliği Spor Lisesi'ne veriliyor olmasının önemine vurgu yapan Memiş, "Okul için tahsis edilen bu boş arsaya, yeni bir antrenman sahası yaparak öğrencilerimizin orada çalışmasını sağlayacağız. Böylelikle yeni bir antrenman sahasını daha Gençlerbirliği'mize kazandırmış olacağız. MEB'in tarihlerini belirleyeceği ve okulumuzun mevzuata göre görevlendirileceği komisyonca yürütülecek olan özel yetenek sınavına giren ve başarı sağlayan öğrenci kardeşlerimiz, okulumuzda eğitim görmeye hak kazanacak. Okula girmeye hak kazanan başarılı öğrencilerimizin eğitim masrafları kulübümüz tarafından karşılanırken yine tesis içerisinde oluşturduğumuz yatakhanelerde de yatılı olarak barınmaları sağlanacak. Yani bizi tercih eden öğrencilerimiz, Gençlerbirliği Spor Lisesi'nde yatılı olarak eğitim hayatını devam ettirebilecek" diye konuştu.

"İYİ BİREY, İYİ FUTBOLCU YETİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR"

Bu önemli projeyle, futbolculuğun yanında iyi birey yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden yönetim kurulu yedek üyesi Kenan Memiş, "Altyapı oyuncularımız, okul ve antrenmanı birlikte yürütme konusunda zorlandıkları için açık liselere kayıt oluyorlar. Ağırlığı antrenmanlara veren öğrencilerimiz, eğitim anlamında eksik kalıyor. Zekayla futbolun birlikte kardeş olduğunu düşünüyoruz. Biz, eğitim almış iyi futbolcu yetiştirelim istiyoruz. Buradan mezun olan öğrenciler, tıpkı meslek liselerinden mezun olan öğrenciler gibi üniversite sınavlarında ek puan almaya hak kazanacak. Futbolun eğitimle birleşmesiyle birlikte ailelerin futbola bakış açısı da değişecek" ifadelerini kullandı.