Gençlerbirliği, Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Maç İzleme İmkanı Sunuyor

Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonunda oynayacağı iç saha maçlarının passolig şartlarını yerine getiren şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olduğunu duyurdu. Ayrıca, 1 ve 2 numaralı localar da şehit yakınları ve gazilere tahsis edilecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon boyunca oynayacağı iç saha maçlarının şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olduğunu duyurdu.

Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu boyunca oynayacağı iç saha maçlarının passolig şartlarını yerine getiren şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olduğunu açıkladı. Başkent ekibi, ayrıca 1 ve 2 numaralı locaları da sezon boyunca şehit yakınları ve gazilere tahsis ettiğini duyurdu.

Gençlerbirliği'nin Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan, kulüp olarak yaptıkları anlamlı hareketle ilgili olarak, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, başımızın tacıdır. Emanetimiz olan şehit yakınları ve gazilerimize gücümüz elverdiği ölçüde destek olmaya çalışıyoruz. 2023-2024 Sezonunda passolig şartlarını yerine getiren tüm şehit yakını ve gazilerimiz, iç saha maçlarımıza ücretsiz girebilecek. Aynı zamanda 1 ve 2 numaralı localar da sezon sonuna kadar şehit yakınları ve gazilerimiz için tahsis edilecektir. Eryaman Stadyumu'na gelecek olan şehit yakınlarını ve gazilerimizi ağırlamak boynumuz borcudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA