Gençlerbirliği, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenerek galip gelen Gençlerbirliği, Samsunspor ile oynayacağı maç için Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Ankara'ya dönerek 18 Ocak Pazar günü sahasında ağırlayacağı Samsunspor karşılaşmasının çalışmalarına başladı.

Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında uzun süre görev yapan futbolcular günü fitness salonunda yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, minyatür kalelerden kurulu dar alandaki çeşitli pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
