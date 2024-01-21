Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u mağlup ederek hikaye yazmak istiyor

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakarya spor'u 3-1 yenen Gençlerbirliği'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek hikaye yazmak istediklerini söyledi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, play-off grubunda yer alan Sakarya spor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularını kutlayan Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir maçtı. Net bir galibiyet. Bu sefer maçın teknik analizine çok girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum, tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu camia bu oyuncularla gurur duysun. Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Bir hikaye yazmak istiyorlar. Biz, içeride çok güzel bir aile ortamındayız. Hem Türkiye Kupası'nda yürüyoruz hem de bir üst lige çıkmayı zorluyoruz. Ama bunu oyuncularım tek başlarına yapamaz. İnşallah tüm camia birlik olur ve iyi bir şekilde devam ederiz. Hikaye yazmak istiyoruz, inşallah sonunda da yazarız."

Başkent ekibinin efsane başkanı rahmetli İlhan Cavcav'ı anan Kaloğlu, "Harika bir kulüp bıraktı. Bu kulübe, Gençlerbirliği ismine tüm camianın sahip çıkması gerekir. Gençlerbirliği, Türkiye'nin lokomotifidir. Birçok genç oyuncu çıkarmış, milli takıma sayısız oyuncular vermiş bir kulüp. Artık günübirlik başarılarla değil, sağlam temelli plan ve projelerle birlik içinde hareket etmesi gereken bir kulüp. Bu kulübün yaşaması gerekir. O yüzden tüm Ankara'ya sesleniyorum, Gençlerbirliği'mize sahip çıkalım." diye konuştu.

Kaloğlu, Sakarya spor cephesinden hakem kararlarıyla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili soru üzerine "Uzun zaman önce hakemlerle alakalı konuşmayı bıraktım. Çünkü hakemlerle alakalı bir sarmalın içinde oluyoruz. Onların da bir annesi, babası, eşleri, çocukları var. O yüzden de demeçlere dikkat etmemiz gerekiyor. Almanya'da oynadım, hakemleri sürekli eleştiren bir yapı görmedim. Artık bırakalım bunları da herkes futboluna baksın. Bizim de canımızın yandığı çok zaman oldu. Tabii ki maçı tekrar izleyeceğiz ama hakemin bugün tutumunu objektif olarak gördüm. Bunu kazandığımız için söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya spor cephesi

Hakemin kararlarını eleştiren Sakarya spor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karslı, oyunun gidişatının 5 dakikada değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Verilen kararlar, saha içerisindeki tutum. Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka futbol kamuoyu, bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecek. Dönüşü olabilecek kararlara gerekli itirazlar yapılacaktır. Önde götürdüğümüz bir oyunun birden renk değiştirmesini hiç anlayamadık. Ağır kararlar... Sonuç böyle olmamalıydı. İyi gitmeyen karar zincirinin karşısında yenik düştük. Hepimiz çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Kararlar çok ağır gelişti."