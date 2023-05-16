Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kümede kalma adına kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu olağanüstü mücadeleden, alınan harika galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularım tarih yazıyor, tarih yazmaya da devam edecek." dedi.

Bulundukları konum nedeniyle stresli haftalar yaşadıklarına dikkati çeken Kaloğlu, "Son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldık. Gerçekten harika sonuçlar. Çok geriden geldik. Yukarılara çıkmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen iyi bir takımla karşılaştıklarına işaret eden Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor haftaya 3. sırada girdi. Play-off öncesi buradan üç puan almak istediler. Bizim onlara göre üç puana daha fazla ihtiyacımız vardı. Sahamızda, harika bir seyircinin önünde oynadık. Çok iyi destek verdiler. Karşılaşmaya tutuk başladık, tek pozisyonda gol yedik. Kırmızı kart biraz dengeleri de değiştirdi. İkinci yarı yaptığımız değişikler ofansif anlamda etki yaptı. 2-1'i yakaladık, tercihleri daha iyi yapsalardı maçın skoru daha farklı olurdu. Maalesef stres o kadar yüksek ki saha içerisinde doğru karar veremiyorlar."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Buraya üç puan parolasıyla gelmiştik. İlk devre hem skoru bulan hem de oyunu domine eden bir Sakaryaspor vardı. Gördüğümüz kırmızı kart ikinci devre rakibin iştahını artırdı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyleyen Taşkın, şöyle konuştu:

"İki stoperimizin de sakat olması bizi rotasyona sevk etti. Maçın 45. dakikasında Donkor'un da oyundan atılmasıyla merkez savunmada çok sıkıntı yaşadık. Gençlerbirliği ikinci devre 15-20 dakika baskılı oynadı. Oyuncularım buna rağmen beraberliği yakalamak için sonuna kadar mücadele etti fakat muvaffak olamadık. Ligi 5. sırada bitiyoruz. Bu da bizim için önemliydi, sahamızda oynama şansımız vardı. Play-off'ta çok iyi oynayan Sakaryaspor'u herkese izleteceğiz. Play-off tecrübem de var. Play-off'tan iki şampiyonluk yaşamıştım. Bütün iştahımız, isteğimiz, arzumuzla mücadele vereceğiz."