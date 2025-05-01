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Gençlerbirliği Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda koordinasyon, şut ve gol organizasyonları yapıldı. Antrenmanın bitiminde taraftarlar, 1 Mayıs dolayısıyla tatlı ikramında bulundu.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda pas çalışması ile şut ve gol organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Taraftarlardan tatlı ikramı

Antrenman bitiminde bir grup taraftar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekibe tatlı ikram etti.

Taraftarlar, Eryaman Stadı'nda 4 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşma için başarı dileklerinde bulundu.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gençlerbirliği, 62 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen başkent ekibi, 2. sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 1 puan gerisinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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