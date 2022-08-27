Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Gençlerbirliği'nde kart cezası bulunan Gökhan Gül'ün haricinde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Gençlerbirliği İlhan Cavcav Pendikspor Spor Haberler

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