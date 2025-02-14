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Gençlerbirliği, Pendikspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Pendikspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gençlerbirliği, 16 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçı için antrenmanlarına devam etti. Ligin 24. haftasında Erzurumspor FK'yı yenerek 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalışmalara hız kesmeden sürdürüyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında oynyacağı Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Eryaman Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışmasına geçen başkent ekibi, daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalıştı.

Günün tek antrenmanı, oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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