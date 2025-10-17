Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu 29 Kasım 2025'te Yapılacak
Gençlerbirliği Spor Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul'unun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu. Yönetim Kurulu, sürecin kulübün değerlerine uygun şekilde yürütüleceğini belirtti.
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu süreç Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir.
Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor