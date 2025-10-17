Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu 29 Kasım 2025'te Yapılacak

GENÇLERBİRLİĞİ Yönetim Kurulu, Kulübün Olağanüstü Genel Kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu süreç Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir.

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur"