Gençlerbirliği'nin Sambou Yatabare'si ameliyat olacak

Gençlerbirliği'nin Kocaelispor ile oynadığı maçta sakatlanan Malili orta saha oyuncusu Sambou Yatabare'nin sol diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı ve ameliyat olacağı açıklandı.

Kocaelispor maçında sakatlanan Gençlerbirliği'nin Malili orta saha oyuncusu Sambou Yatabare'nin sol diz ön çapraz bağında yırtık saptandı.

Gençlerbirliği Kulübü Doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki maçta sakatlanarak oyundan çıkan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Oyuncumuzun MR'ında sol diz ön çapraz bağında yırtık saptanmış olup, artroskopik ön çapraz bağ onarımı ameliyatı planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.