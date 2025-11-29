Haberler

Gençlerbirliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 6 Aralık Cumartesi olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Kulübün genel kurul çağrısına göre olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 6 Aralık Cumartesi günü Nejat Uygur Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
