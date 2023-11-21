Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu sakatlandı

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan TSYD Ankara Kupası karşılaşmasında sakatlanan Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, başarılı bir operasyon geçirdi.

Mke Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan TSYD Ankara Kupası karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, başarılı bir operasyon geçirdi.

Mke Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasında 18 Kasım Cumartesi günü oynanan TSYD Ankara Kupası karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlık yaşayan ve ilk müdahalesi sahada yapılan Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Fırat Tulgayoğlu'nun ayak bileğinde kırık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren genç oyuncu Tulgayoğlu'nu, ameliyatın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ziyaret ederek, futbolcusuna geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 4-6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fırat Tulgayoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olarak Gençlerbirliği Spor Kulübü Doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez şu açıklamayı yaptı:

"MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sporcumuz Fırat Tulgayoğlu'nun sol ayak bileğinde bimalleolar kırık ve sindezmoz kompleksi yaralanması tespit edilmiş olup Prof. Dr. Egemen Turhan tarafından ameliyatı yapılmıştır. Sporcumuzun en az 4-6 ay süreyle sahalardan uzak kalması beklenmekte olup ameliyat sonrası rehabilitasyon ve sahaya dönüş süreci sağlık ekibimiz tarafından planlanmıştır." - ANKARA