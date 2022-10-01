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Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Oktay Arıca vefat etti

Spor Haberleri

Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Oktay Arıca vefat etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Oktay Arıca, hayatını kaybetti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Oktay Arıca, hayatını kaybetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960'lı yıllarda 8 yıl boyunca Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, futbolu bıraktıktan sonra da kulübümüzde yardımcı antrenörlük, antrenörlük, teknik direktörlük görevlerinde bulunan; İlhan Cavcav döneminde yönetim kurulu ve divan kurulu üyelikleri de yapan Gençlerbirliği'mizin "Canlı tarihi" olarak adlandırılan Oktay Arıca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oktay Arıca, 3 Ekim Pazartesi günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Spor Haberler

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