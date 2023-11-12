Gençlerbirliği'nin eski başkanı Hasan Şengel için tören düzenlendi

Gençlerbirliği'nin eski başkanı Hasan Şengel için kulüp tesislerinden tören düzenlendi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün eski başkanı Hasan Şengel için kulüp tesislerinde tören yapıldı. Törene, Şengel'in ailesi, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Törende konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "1976-1977 yıllarında tanımıştım, bu kadar sevecen, alçak gönüllü, sevgi dolu bir insan olduğunu o zamanalar tanımış ve sevmiştim. Kendisi o zaman bana 'Gel seni Gençlerbirliği'ne üye yapalım' dediğinde ekonomik özgürlüğüm olmadığı için kabul etmemiştim ama ilişkimiz devam etti ve sık sık görüşme imkanı bulduk. Konu hep Gençlerbirliği'ydi. 1990'lı yıllarda sevgili başkanımız İlhan Cavcav beni kulübe üye yaptı ve takiben bir iki sene sonra yönetime aldı. O zaman Hasan Başkan çok sevilmişti ve bana söylediği bir sözü hiç unutmayacağım, 'Sen ileride bu kulüpte çok iyi yerlere geleceksin, hiç unutma ben böyle hissediyorum' demişti. Başkan seçildiğim genel kurulda o gün suratındaki memnuniyet ifadesini hiç unutamıyorum. Hasan Ağabey'imiz için Gençlerbirliği ve Kırmızı-Kara 50-60 yıllık bir sevdaydı. Bu kulübü yönetirken altından kalktığı zorlukları tanımlamak mümkün değil. Karşılıksız çekler, senetler ama bu kulübü ayakta tuttu. Bu kulüp için hapse girmeyi bile göze aldı" diye konuştu.

Şengel'in kızı Meltem Şengelen ise, "İşim gereği kürsüde konuşmaya çok alışkınım ama bu hayatımın en zor, en üzücü konuşması olacak. Ben babamı çok severim, o beni çok sever. Bana hep pırlantam derdi. Küçükken, o mu öğretti bilmiyorum, beni babam doğurdu diye dolaşırdım ama büyümeye başladıkça bizimle ne kadar az zaman geçirdiğini gördükçe aslında kulübe ve futbolcularına çok kızardım. Sonra tıp fakültesinde okurken bir Trabzon maçında Trabzonspor'a 3-0 yenilince mide kanaması geçirmişti üzüntüden. Onu görünce bir tıp öğrencisi olarak; sevgisinin büyüklüğünü kavradım ve onu bağımsız bıraktım. Üzülmekten, kızmaktan vazgeçtim" ifadelerini kullandı. - ANKARA