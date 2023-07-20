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Gençlerbirliği'nin efsane ismi Tevfik Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Spor Haberleri

Gençlerbirliği'nde farklı dönemlerde futbolculuk, kulüp müdürlüğü ve divan kurulu üyeliği yapan Tevfik Gülcan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. 78 yaşında vefat eden Tevfik Gülcan için Karşıyaka Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personeli, ailesi ve spor camiasından isimler katıldı. Merhumun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Gençlerbirliği'nde farklı dönemlerde futbolculuk, kulüp müdürlüğü ve divan kurulu üyeliği yapan Tevfik Gülcan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

78 yaşında vefat eden "Küçük Tevfik" lakaplı Tevfik Gülcan için Karşıyaka Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personeli, merhum Tevfik Gülcan'ın ailesi, yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.

Tabutunun üzerinde Gençlerbirliği forması bulunan merhumun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği Karşıyaka Ankara Spor Haberler

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