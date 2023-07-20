Gençlerbirliği'nin efsane ismi Tevfik Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Gençlerbirliği'nde farklı dönemlerde futbolculuk, kulüp müdürlüğü ve divan kurulu üyeliği yapan Tevfik Gülcan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. 78 yaşında vefat eden Tevfik Gülcan için Karşıyaka Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personeli, ailesi ve spor camiasından isimler katıldı. Merhumun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.