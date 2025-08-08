Gençlerbirliği'nin '10' numarası Metehan Mimaroğlu'ndan 'arma' vurgusu Açıklaması

Gençlerbirliği'nde "10" numaralı formayı giyecek Metehan Mimaroğlu, bunun kendisi için onur verici olduğunu ancak üzerinde baskı hissetmediğini belirterek "Aynı formayla normal, her zamanki Metehan'ı izlettireceğim. Sonuç olarak önünde duran arma önemli." dedi.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi Metehan Mimaroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2025-26 sezonu öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin verimli ve çok eğlenceli geçtiğini dile getiren Metehan, takıma yeni katılan oyuncularla çabuk kaynaştıklarına vurgu yaptı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, MKE Ankaragücü ile karşılaştıkları 58. TSYD Ankara Kupası'nda iyi oyun sergilediklerini ve sezona kupayla başladıklarını hatırlattı.

Metehan, 4 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği'nin hedefiyle ilgili soruya "İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Gençlerbirliği arması her zaman Süper Lig'i hak ediyor. Aşağısını hiç düşünmüyoruz. İnşallah burada kalıcı oluruz. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de temsil etmek çok keyifli, bu herkese nasip olacak bir durum değil." yanıtını verdi.

Transferlere ilişkin "Gerçekten çok kaliteli ve karakterliler." değerlendirmesinde bulunan Metehan, "Bize de çok çabuk uyum sağladılar. Biz de onları çok iyi misafirperverlikle karşıladık. Güzel bir ortamımız oldu. Aile ortamını yine yakaladık. Bunu yeni transferlerde hemen yakalamak biraz zordur ama bizde güzel bir ortam var. Bu, Gençlerbirliği'ne özgü bir durum herhalde. Hemen böyle aile ortamını yakalayabiliyorsun. Biz de öyleyiz. Şu an her şey olumlu." diye konuştu.

Bu sezon "10" numaralı formayla sahada yer alacak futbolcu, şöyle devam etti:

"Başkandan, hocadan ve sportif direktörümüzden böyle bir talep gelince tabii ki kabul ettim. Gençlerbirliği gibi bir takımın 10 numaralı formasını giymek, onu sahada temsil etmek çok değerli, çok özel. Bu, benim için onur verici bir durum. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Aynı formayla normal, her zamanki Metehan'ı izlettireceğim. Sonuç olarak önünde duran arma önemli. Biz de bunu en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Sorumluluk almayı sevdiğini anlatan Metehan, "Lider özelliğinden ziyade takıma nerede faydalı olabilirim, hangi pozisyonda, hangi arkadaşıma nerede uyarılarla destek olabilirim, aslında bunu kovalıyorum. Yani onlara bir yardımım dokunursa bundan mutlu oluyorum. Aynı şekilde onlar da bana aynı uyarıları yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Metehan, daha önce santrafor ve merkez orta sahada da görev aldığını, her mevkide oynamaya hazır olduğunu ancak sol çizgide performans sergilemeyi daha çok sevdiğini vurguladı.

"Onyekuru çok kaliteli"

Metehan Mimaroğlu, takıma yeni katılan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun "çok kaliteli" bir oyuncu olduğunun altını çizerek "Öncelikle hoş geldi. Geldiğine çok sevindik. İnşallah bize katkı sağlayacak." dedi.

Brezilyalı futbolcu Amilton ile çok iyi bir sezon geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine Metehan, "Amilton farklıydı. Amilton'u ayrı yere koyuyorum. Bizim için çok iyi bir ağabeydi, bir karakter, rol modeldi. Sahadaki duruşu, saha dışı duruşu bizim için çok ayrıydı. Gittiğine tabii ki üzüldük ama futbolda ayrılıklar da var. İnşallah, Onyekuru ile aynı birlikteliği yakalayıp bu süreci devam ettiririz." şeklinde görüş belirtti.

"Hüseyin Eroğlu faktörü"

Gençlerbirliği formasıyla geçen sezon 35 lig maçına çıkan ve 14 gol, 9 asistle kariyerinin en iyi dönemini geçiren Metehan, bu durumu etkileyen faktörleri şöyle sıraladı:

"Bu performansımın artmasında Hüseyin (Eroğlu) hoca çok büyük etken. Çünkü sistem hocası. Biz, sadece sisteme ayak uyduruyoruz. Bir de gerçekten burayı çok seviyorum. Gençlerbirliği armasını, takımını, burada tesiste çalışan herkesi çok seviyorum. Çok özveriyle oynadığım için de performansımın artmasını biraz buna da bağlayabiliriz."

Metehan, kombinelere yoğun ilgi gösteren kırmızı-siyahlı taraftarlara teşekkür ederek "Onları hiçbir zaman mahcup etmedik, yine de etmeyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. İnanılmaz nezih bir taraftarımız var. Büyük saygı duyuyorum. Türkiye'de zaten tanınan, bilinen bir ekip Gençlerbirliği taraftarı. Onların hiçbir zaman yüzünü kara çıkarmayacağız. Aynı onurlu mücadeleyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Samsunspor maçı

Metehan Mimaroğlu, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak "Onlara da geçen seneden dolayı çok saygı duyuyoruz. Çok keyifli bir mücadele izleteceğimizi düşünüyorum. Bence bizim için güzel de bir başlangıç. Maçımıza en iyi şekilde odaklanıp oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Üç büyükler" ile Anadolu takımları arasında ekonomik açıdan makasın giderek açılmasıyla ilgili soru üzerine Metehan, şunları kaydetti:

"Rekabet, her zaman sahada olan bir şey. Dediğiniz gibi çok ciddi transferler, çok ciddi rakamlar... Ama bu bizi gerçekten ilgilendirmiyor. Biz sahaya odaklanıyoruz. Bize de katılan arkadaşlarımız gayet kaliteli, bu ligin seviyesinde oyuncular. Bunlar da onlara rakip olabileceğimizin sinyalleri. Bizim için bir şey fark etmiyor. Çıkıp sahada mücadele edeceğiz."