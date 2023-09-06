Gençlerbirliği, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile sözleşme imzaladı

1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayode daha önce Türkiye'de ve yurt dışında birçok takımda forma giydi.

1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'e bu sezon aldığı önemli galibiyetlerle iyi bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, kadrosuna yeni bir oyuncuyu daha kattı. Başkent ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Niyazi Akdaş da katıldı.

Türkiye'de Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor formaları giyen tecrübeli oyuncu; ASEC Mimosas, AFAD Djekanou, FC Luzern, FC Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona FC ve Shakhtar Donetsk gibi takımlarda da oynadı.