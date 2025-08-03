Gençlerbirliği'nden Yeni Sezon Forması Tanıtımı

Trenyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezonda giyeceği 4 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.

Dört yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek başkent temsilcisi; "Çubuklu", "Şimşekler", "Ankara Beyazı" ve "Gelincik Çiçeği" isimlerini taşıyan formaların tanıtım videosunu, saat 19.23'te sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda A takım oyuncularından Metehan Mimaroğlu, Peter Etebo, Thalisson Kelven da Silva, Dimitrios Goutas, Henry Onyekuru ve Pedro Pereira ile Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın iki oyuncusu Gizem Feyza Kılçık ve Yağmur Avcı yer aldı.