Gençlerbirliği'nden Yeni Sezon Forması Tanıtımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, yeni sezonda giyeceği 'Çubuklu', 'Şimşekler', 'Ankara Beyazı' ve 'Gelincik Çiçeği' adlı dört formayı sosyal medya üzerinden tanıttı. Tanıtım videosunda A takım ve kadın futbol takımı oyuncuları yer aldı.

Trenyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezonda giyeceği 4 formayı paylaştığı videoyla tanıttı.

Dört yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek başkent temsilcisi; "Çubuklu", "Şimşekler", "Ankara Beyazı" ve "Gelincik Çiçeği" isimlerini taşıyan formaların tanıtım videosunu, saat 19.23'te sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda A takım oyuncularından Metehan Mimaroğlu, Peter Etebo, Thalisson Kelven da Silva, Dimitrios Goutas, Henry Onyekuru ve Pedro Pereira ile Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın iki oyuncusu Gizem Feyza Kılçık ve Yağmur Avcı yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi

PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.