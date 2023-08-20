Gençlerbirliği'nden Rahman Buğra Çağıran'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Rahman Buğra Çağıran'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Sahada gerçekleştirilen ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilen Buğra'nın yapılan direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri sonucunda omuz bölgesi kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Köprücük kemiği-kürek kemiği eklem (Akromiyoklavikular eklem) bölgesinde ayrılma tespit edilen sporcumuzun konservatif tedavisi planlanmış olup, yaklaşık 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.