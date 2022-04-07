Gençlerbirliği'nden öğrencilere "ücretsiz maç" daveti - Haberler

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Gençlerbirliği'nden öğrencilere "ücretsiz maç" daveti

AA - Musa Samur - Spor
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Gençlerbirliği'nden öğrencilere 'ücretsiz maç' daveti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iç saha maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iç saha maçlarını öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Daha önce sağlık çalışanları, öğretmenler ve kadın taraftarların Gençlerbirliği maçlarını ücretsiz olarak izleyebilmesi için çalışma yapan başkent ekibi, son olarak Ankara'daki öğrencilere de iç sahada oynadığı maçları ücretsiz olarak izletecek." denildi.

Ankaralı öğrenciler, cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçına davet edildi.

AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

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