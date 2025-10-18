Haberler

Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a Tarihi Zafer

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını ve oyuncularını tebrik ettiklerini belirtti. Eroğlu, takım istikrarına dikkat çekerek, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş gibi güçlü bir rakip karşısında zorlu atmosferde 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi ve oyuncularını tebrik etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı oyuna giremedik. Savunma planımız tutu ama hücum planlarımız tutmadı. Pas haraları yaptık. İkinci yarının başında golü yedik. Savunmada 5-4-1 ile başlamıştık maça. Sıkıntı yaşamaya başladık özellikle savunmada. Formasyon değişikliğiyle 4'lüye döndük. Geçişlerden bulduğumuz 2 golle de öne geçtik. Bu atmosferde oynamak kolay değil. Maçlar 90 dakika. Belli bir dakikadan sonra gol atma şansın daha da artıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımıza devam ettirmek"

Ligin ilk 5 haftasında puan alamadıklarını hatırlatan Eroğlu, "Baktığınızda bu tabloda teknik direktör ile devam edilmez. Ama yönetimimiz bir şeyler gördü ki benimle devam etti. O günden sonra bu günleri yaşamak örnek olmalı. Bizim için güzel bir 3 puan oldu. Oyun felsefemizin gelişmesi çok önemli. Ekibimize inanan bir oyuncu grubu var. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımıza devam ettirmek. Kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Zaman en önemli kavram bizim için"

Tecrübeli teknik adam, sezon başında zamana ihtiyaçları olduğuna dair açıklama yaptığını dile getirerek, "Zaman çok önemli. Bir anda takım olunmuyor. Yeni katılan oyuncularımız var. O yüzden milli aralar önemliydi. Tüm Ankara'ya moral olacaktır. Zaman en önemli kavram bizim için" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
