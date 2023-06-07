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Gençlerbirliği'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a ziyaret

Gençlerbirliği'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a ziyaret

Spor Haberleri

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre, ziyarette asbaşkan Mehmet Soylu, yönetim kurulu üyeleri Emine Toprak ve Özgür Durşen ile teknik direktör Sinan Kaloğlu da yer aldı.

Ziyarette, Gençlerbirliği'nin ligde kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kırmızı-siyahlı ekibin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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