Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, yemekte bir araya geldi.

Ligde 13 Ağustos Cumartesi günü Altınordu'yu konuk edecek başkent temsilcisinde, başkan Talip Çankırı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, yemekte buluştu.

Yemekte konuşma yapan Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı, Menemenspor'dan sonra ligin en genç kadrosuna sahip olduklarını hatırlatarak, "Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Yönetimimizle birlikte gece gündüz demeden transfer tahtasını açmak için uğraş veriyoruz. Sizin aklınız sahada olsun sadece saha içerisine odaklanın onun haricinde başka bir şey düşünmeyin. Bizler üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Gençlerbirliği'ni eski güzel günlerine yeniden hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Metin Diyadin ise önceki sezon yapılan hataların tekrarlanmayacağını inandığını ve yönetime güvendiklerini belirtti.