Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetim kuruluyla görev dağılımını gerçekleştirdi. Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki ekip, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.
Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Haydar Arda Çakmak: Başkan
Arif Ölmez: Başkan vekili
Ertuğrul Cem Cihan: Asbaşkan (Hukuk işlerinden sorumlu)
Seçkin Altınel: Asbaşkan (Mali işlerden sorumlu)
Gün Emre İçer: Asbaşkan (Sponsorluklardan sorumlu)
İbrahim Ethem Koşar: Asbaşkan (Kamu ve kurumsal işlerden sorumlu)
Hakan Kaynar: Genel sekreter
Berşan Kayıkcı: Genel sekreter yardımcısı
Murat Aras: Sayman
Savaş Çolakoğlu: Basın sözcüsü
Harun Erol: Futbol şube sorumlusu
Evren Han: Taraftardan sorumlu
Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu
Tolga Arslan: Stadyumdan sorumlu
Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlık işlerinden sorumlu
Abdulvahit Vardar: Sponsorluklardan sorumlu
Şener Köseoğlu: Tesis sorumlusu
Nilüfer Bircan: Amatör branş sorumlusu
Kubilay Güvenç: İstanbul temsilcisi yönetim kurulu üyesi