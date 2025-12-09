Haberler

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetim kuruluyla görev dağılımını gerçekleştirdi. Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki ekip, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre 6 Aralık Cumartesi günkü olağanüstü seçimli genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Haydar Arda Çakmak: Başkan

Arif Ölmez: Başkan vekili

Ertuğrul Cem Cihan: Asbaşkan (Hukuk işlerinden sorumlu)

Seçkin Altınel: Asbaşkan (Mali işlerden sorumlu)

Gün Emre İçer: Asbaşkan (Sponsorluklardan sorumlu)

İbrahim Ethem Koşar: Asbaşkan (Kamu ve kurumsal işlerden sorumlu)

Hakan Kaynar: Genel sekreter

Berşan Kayıkcı: Genel sekreter yardımcısı

Murat Aras: Sayman

Savaş Çolakoğlu: Basın sözcüsü

Harun Erol: Futbol şube sorumlusu

Evren Han: Taraftardan sorumlu

Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu

Tolga Arslan: Stadyumdan sorumlu

Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlık işlerinden sorumlu

Abdulvahit Vardar: Sponsorluklardan sorumlu

Şener Köseoğlu: Tesis sorumlusu

Nilüfer Bircan: Amatör branş sorumlusu

Kubilay Güvenç: İstanbul temsilcisi yönetim kurulu üyesi

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title