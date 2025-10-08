Gençlerbirliği'nde Yeni Başkan Mehmet Kaya: 'Birlik ve Beraberlik Vurgusu'

Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle başkanlığa seçilen Mehmet Kaya, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulüp başkanımız Sayın Osman Sungur'un istifasının ardından yönetim kurulumuz, kulübümüzün sürekliliğini sağlamak amacıyla başkanlık görevini bana tevdi etmiştir. Bu görevi üstlenirken hissettiğim sorumluluk, Gençlerbirliği'nin köklü geçmişinden ve camiamızın derin inancından beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sungur'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren hedefimiz, kulübümüzü tüm paydaşlarıyla birlikte daha güçlü, daha dayanışmacı ve geleceğe güvenle bakan bir yapıya dönüştürmektir. Taraftarlarımızın coşkusunu, geçmişten gelen aidiyetimizi ve ortak inancımızı birleştirerek yeniden büyük hedeflere yürüyeceğiz. Birlikte atacağımız her adım, Gençlerbirliği'ni sadece sahada değil, kalplerde de yeniden hak ettiği yere taşıyacaktır. Gençlerbirliği, karakteri, taraftarı ve tarihiyle Türk futbolunun vicdanıdır. Biz bu mirası, aynı vakar ve sorumluluk duygusuyla geleceğe taşıyacağız. Tüm camiamıza, sporcularımıza ve en önemlisi fedakar taraftarımıza sesleniyorum; bugün yeniden kenetlenme, birlikte olma ve geleceğe umutla bakma günüdür."