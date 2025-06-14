Gençlerbirliği'nde Yeni Başkan Adayı: Nilüfer Bircan

Gençlerbirliği'nde Yeni Başkan Adayı: Nilüfer Bircan
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Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda muhalefet liste birleştirerek Nilüfer Bircan'ı başkan adayı olarak gösterdi. Genel kurulda mali planlar ve denetim raporları açıklandı.

Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda muhalefet liste birleştirerek Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi.

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları açıklandı. Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez adaylıktan çekilerek liste birleştirdi ve Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi. Nilüfer Bircan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Başkan Adayı Nilüfer Bircan divanda söylenen bir söz üzerine aday olduğunu ifade ederek, "Divanımız pozitif ayrımcılık üzerine bir teklifte bulunmuştu. Biz Gençlerbirliği taraftarıyız. O yüzden her an her şey olabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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