Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel Dönemi Başlıyor

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i atadı. Kulüp, Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 44 yaşındaki teknik adam ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Volkan Demirel, daha önce Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
