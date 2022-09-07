Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor Spor Haberleri Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda, daha sonra minyatür kalelerden kurulu dar alandaki oyuna geçildi. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Gençlerbirliği Eylül Spor Haberler

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