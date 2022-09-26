Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için yarın saat 12: 00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi. Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı. Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Gençlerbirliği İlhan Cavcav Spor Haberler

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