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Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi

Spor Haberleri

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için yarın saat 12: 00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Spor Haberler

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