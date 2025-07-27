Gençlerbirliği'nde Tayfun Türkmen Dönemi Başladı

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Gençlerbirliği Sportif AŞ Genel Müdürlüğüne Tayfun Türkmen atandı. Türkmen, ayrıca akademi, futbol okulları ve kadın futbolundan sorumlu olacak. Spor geçmişi ve antrenörlük sertifikaları ile dikkat çeken Türkmen'e başarılar dilendi.

Gençlerbirliği Sportif AŞ Genel Müdürlüğüne Tayfun Türkmen getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Tayfun Türkmen aynı zamanda akademi, futbol okulları ve kadın futbolundan da sorumlu olacak.

Tayfun Türkmen'in Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Türkmen, profesyonel futbolculuk kariyerinde MKE Ankaragücü, Kayserispor, Konyaspor, Ankaraspor, Eskişehirspor, Bugsaşspor formaları giydi. 2021 yılında UEFA TUDOR antrenör eğitmeni olarak görev yapan Tayfun Türkmen, UEFA A, UEFA B, maç analizi antrenörlüğü sertifikaları sahibi. Türkmen'e Gençlerbirliği çatısı altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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