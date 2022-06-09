Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı - Haberler

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Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'le yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği açıklandı.

Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu olarak görev yapan, yıllar sonra da zorlu bir süreçte sportif direktörlük görevi üstlenen Baki Mercimek ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucunda ayırmış bulunuyoruz. Baki Mercimek'e geçtiğimiz sezon verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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