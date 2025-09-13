Haberler

Gençlerbirliği'nde Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün İstifa Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü, sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ün istifasını kabul etti. İstifa, kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan hatalı kararlar sebebiyle gerçekleşti. Kulüp, yeni bir transfer komitesi kurarak kadro planlamasını yeniden yapılandıracak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü, sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ün istifasının kabul edildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün'ün yürüttüğü 2025-2026 sezonu kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan kararların idari, sportif ve finansal yönden hatalı bulunması sebebiyle istifası kabul edilmiştir. Bu kapsamda kurulan transfer komitemiz, teknik ekibimizle birlikte hedeflerimize yönelik ihtiyaç duyulan transferler ile kadro planlamamız yeniden yapılandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
