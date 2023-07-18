Gençlerbirliği'nde Serkan Aydın Futbol Şube Sorumlusu Oldu

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışan Serkan Aydın, futbol şube sorumlusu olarak görevlendirildi. Ayrıca, Erdem Göktürk kadın futbolundan sorumlu başkan danışmanı olarak atandı. Transfer komitesinde ise Niyazi Akdaş, Sezgin Özkan, Mehmet Soylu ve Cenk Aktaş yer alacak.