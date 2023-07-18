Gençlerbirliği'nde Serkan Aydın Futbol Şube Sorumlusu Oldu
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Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışan Serkan Aydın, futbol şube sorumlusu olarak görevlendirildi. Ayrıca, Erdem Göktürk kadın futbolundan sorumlu başkan danışmanı olarak atandı. Transfer komitesinde ise Niyazi Akdaş, Sezgin Özkan, Mehmet Soylu ve Cenk Aktaş yer alacak.
Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışan Serkan Aydın, yeniden futbol şube sorumluluğuna getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Aydın'ın futbol şube sorumlusu, Erdem Göktürk'ün ise kadın futbolundan sorumlu olarak başkan danışmanlığı görevine getirildiği belirtildi.
Gençlerbirliği'nde yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş ile Sezgin Özkan, Mehmet Soylu ve Cenk Aktaş'ın transfer komitesinde yer aldığı ifade edildi.
Üye işlemleri ve kabul komisyonunda ise Niyazi Akdaş, Kubilay Güvenç ve Mehmet Soylu'nun yer almasına karar verildiği kaydedildi.