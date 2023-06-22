Gençlerbirliği'nde seçimli olağanüstü genel kurul kararı
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kulüp başkanı Niyazi Akdaş, seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Yapılacak genel kurula ilişkin kulüpten bir yazılı açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 09.07.2023 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da Emniyet Mah. Alparslan Türkeş Cad. No: 6 06560 Yenimahalle/ANKARA, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.07.2023 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da Yücetepe İsmet İnönü Bulvarı Türkiye Karayolları Genel Müd. No: 14 06100 Çankaya/ANKARA Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor