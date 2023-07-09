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Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul, salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Seçimli genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda 'çoğunluğa bakılmaksızın' yapılacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun, salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda "çoğunluğa bakılmaksızın" yapılacak.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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