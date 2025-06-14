Gençlerbirliği'nde Nilüfer Bircan Başkan Adayı

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Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda muhalefet, Nilüfer Bircan'ı başkan adayı olarak gösterdi. Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bircan, pozitif ayrımcılık konusuna dikkat çekti.

- Gençlerbirliği'nde Nilüfer Bircan, başkan adayı oldu

ANKARA - Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda muhalefet liste birleştirerek Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi.

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları açıklandı. Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez adaylıktan çekilerek liste birleştirdi ve Nilüfer Bircan'ı aday gösterdi. Nilüfer Bircan İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Başkan Adayı Nilüfer Bircan divanda söylenen bir söz üzerine aday olduğunu ifade ederek, "Divanımız pozitif ayrımcılık üzerine bir teklifte bulunmuştu. Biz Gençlerbirliği taraftarıyız. O yüzden her an her şey olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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