Gençlerbirliği'nde yönetim ve futbolcular yemekte bir araya geldi

Gençlerbirliği, kulüp içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla moral yemeği düzenledi. Başkan Haydar Arda Çakmak, aile ruhunu canlandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Gençlerbirliği'nde kulüp içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek için moral yemeği verildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilen Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlen yemek organizasyonunda teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerini tanıttığı organizasyonda, kulübün gelecek vizyonu ve hedefleri paylaşıldı.

Başkan Çakmak, yaptığı konuşmada, "Gençlerbirliği sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu aile ruhunu yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. Başarıya giden yol, sahadaki mücadele kadar saha dışındaki huzur ve dayanışmadan geçer. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bu huzuru ve dayanışmayı sağlamak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
