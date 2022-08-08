Gençlerbirliği'nde kadın futbol altyapı seçmeleri 14 Ağustos'ta yapılacak Gençlerbirliği'nde kadın futbol altyapı seçmeleri 14 Ağustos'ta yapılacak. Gençlerbirliği'nde kadın futbol altyapı seçmeleri 14 Ağustos'ta yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, çalışmanın Kadın Futbol Programı çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Programın Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştirmek amacıyla başlatılacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gençlerbirliği altyapıdaki kanıtlanmış başarısının yolundan giderek, Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak odağı ile çalışıyor. Bu amaç ile oluşturulan Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı futbola yatkın kız çocuklarını yeni sezonda kırmızı-kara formaya davet ediyor. Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı'nın parçası olmak altyapı takımlarına katılmak isteyen genç kızları 14 Ağustos Pazar günü Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde yapılacak seçmelerimizin ilkine bekliyoruz." Spor AA / Fatih Gazioğlu Gençlerbirliği Ankara Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gençlerbirliği'nde kadın futbol altyapı seçmeleri 14 Ağustos'ta yapılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.