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Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi Başladı

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi Başladı
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Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ekibini açıkladı. Hüseyin Eroğlu'nun yardımcıları Halit Eroğlu ve Burhan Alıcı olurken, antrenör kadrosunda çeşitli pozisyonlar için yeni isimler atandı. Takım, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belirlendi.

Kulübün açıklamasına göre, Eroğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü Halit Eroğlu ile Burhan Alıcı yapacak.

Başkent temsilcisinde kaleci antrenörlüğüne Neşet Büyükkılıç, atletik performans antrenörlüğüne Dünyacan Çiçekverdi ile Alper Karaman, analiz antrenörlüğüne de Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz getirildi.

Sakaryaspor mesaisi devam etti

Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyunla devam edilen idman, çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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