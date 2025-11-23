Gençlerbirliği'nde Başkan Kaya'dan Futbolculara 100 Bin TL Prim

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a dün deplasmanda 3-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Başkan Mehmet Kaya, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir karar aldı. Takımın mücadelesinden dolayı kendi cebinden futbolculara 100 bin TL prim vereceği öğrenildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, dün RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Başkent ekibi, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda Başkan Mehmet Kaya, takımın ortaya koyduğu oyun ve mücadele nedeniyle futbolculara kendi cebinden galibiyet primi vereceğini söyledi.

"Siz böyle oynayın her zaman arkanızdayım"

Maçın ardından soyunma odasında futbolcularla konuşan Başkan Kaya, "Siz böyle oynayın, ben her zaman sizin arkanızda olacağım. Bu maçtaki mücadelenizden dolayı galibiyet primini hak ettiniz" dedi.

Kasada para olmayan bir kulübü ayakta tutmaya çalışan Başkan Kaya'nın hamlesi camiada moral motivasyon açısından olumlu karşılandı.

"Beşiktaş maçında da prim verilmişti"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve Başkan Mehmet Kaya galibiyetin ardından prim jesti yapmıştı. Maç öncesinde galibiyet için 500 bin TL prim belirleyen Kaya, soyunma odasına girerek bu miktarı 1 milyon TL'ye çıkardığını açıklamıştı. - ANKARA