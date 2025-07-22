Gençlerbirliği'nde Altyapı Sorumlusundan İstifa

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Gençlerbirliği Kulübü'nün altyapısında 30 yıldır görev yapan Seçkin Topçu, 'yeni yapılanma' nedeniyle istifa etti. Topçu, değişimin kulüp kültürüne zarar vereceğini ve 'ticari merkezli altyapı' anlayışının olumsuz etkileri üzerine eleştirilerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında yaklaşık 30 yıldır görev yapan Seçkin Topçu, Gençlik Gelişim Sorumluluğundan istifa etti.

Seçkin Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada altyapıda başlatılan "yeni yapılanmaya" işaret ederek "Gençlerbirliği kültürüne uygun olmadığını" düşündüğünden Gençlik Gelişim Sorumluluğu görevimden ayrıldığını dile getirdi.

Gençlerbirliği Gençlik Gelişim Biriminin, Sportif A.Ş'ye bağlanmasını ve dünya kulüpleri arasında "özgün yere sahip" altyapı şemasının değiştirilmesini doğru bulmadığını vurgulayan Topçu, "Değişimin, yetenekli oyuncu merkezli altyapımızı 'ticari merkezli altyapıya' dönüştürüp kültürümüzden uzaklaştırarak fabrika ayarlarımızı bozarak önemli değere sahip 'Gençlerbirliği altyapısı algısını' olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Denenmiş, başarısızlıkla sonuçlanmış konularda ısrar, zaman kaybettirmesinin yanı sıra ekonomimize de zarar verecektir." diye konuştu.

Mevcut yönetim ve muhalefet sözcülerinin de son genel kurulda takdir ederek övdüğü "Gençlerbirliği altyapısında" görev yapmanın ve gelecek yılların şampiyonu kırmızı-siyah altyapı takımlarının kurulmasıyla yetenekli oyuncuların bu çatı altında yetişmesine katkı vermenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Topçu, "Yaklaşık 30 yıldır çalıştığım altyapımızdaki yeni yapılanmaya eleştirilerimi yöneticilerime iletmenin gönül rahatlığıyla görevimi bırakıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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