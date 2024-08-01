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Gençlerbirliği, Nalepa ve Mete Kaan'ı kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ve kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i transfer etti. Nalepa ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Mete Kaan ise bir yıllığına kiralandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ve kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı Nalepa ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de Giresunspor ve Sakaryaspor'da da oynayan 29 yaşındaki Nalepa, ülkesinin Arka Gdynia ve Jagiellonia takımlarında da top koşturdu.

Başkent ekibi, İkas Eyüpspor oyuncusu Mete Kaan'ı ise 2022-23 sezonunda olduğu gibi bir yıllığına kiraladı.

26 yaşındaki Mete Kaan, Eyüpspor ve Gençlerbirliği dışında Hannover 96 II, Rams Başakşehir, Eskişehirspor, PAS Giannina takımlarının formasını da giydi.

Kaynak: AA / Spor

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