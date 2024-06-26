Gençlerbirliği, Mikail Okyar'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Mikail'in, Eyüpspor, Sakaryaspor formaları da giydiği kaydedildi.