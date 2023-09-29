Gençlerbirliği, Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncu bulunmazken, cezalı duruma düşen Shaocong Wu ile Francis Nzaba forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde toplanan kırmızı-siyahlı futbolcular, son antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Sprint çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçen başkent ekibi, daha sonra taktik çalıştı. İdman, orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.
Manisa FK maçı öncesi Gençlerbirliği'nde sakat oyuncu bulunmazken, geçen hafta oynanan Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Shaocong Wu ile Francis Nzaba bu karşılaşmada forma giyemeyecek.