Gençlerbirliği, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla start aldı ve çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla start aldı.
Mobilizasyon ve core çalışmasıyla devam eden idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
5'e 2 top kapma oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla çalışmayı tamamladı.
Kaynak: AA / Spor