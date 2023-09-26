Gençlerbirliği, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla start aldı ve çift kale maçla tamamlandı.